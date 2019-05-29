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29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23

A Milli Takım'ın rakibi Yunanistan

A Milli Takım'ın rakibi Yunanistan

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT  Spor'dan naklen 
yayımlanacak.

Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük  çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir  Costin Urzica  yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu  mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan  Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan iki gün sonra da bu kez Alanya  Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak.

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday  kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur  Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar  Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral  (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali  Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder  (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan  Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol  Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz  Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner  (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton),  Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

(AA)

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