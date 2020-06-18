A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü belli oldu

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 finallerine gitmeye hak kazanan A Milli Takım, gelecek sene İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. UEFA'nın 2021 yılı için belirlediği yeni maç takvimimiz netleşti.
EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ
11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)
Türkiye A Milli Takımı bu sene planlandığı gibi 2021 yılında da İtalya ile turnuvanın açılış maçını oynayacak. Roma'da sahne alacağı duyurulan İtalya - Türkiye açılış maçı 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. A Milli Takım'ın, Galler ve İsviçre ile yapacağı karşılaşmalar ise Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak.
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