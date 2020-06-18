A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Kupalar hayal oldu Kupalar hayal oldu Fenerbahçe son olarak 2014-15'te TFF Süper Kupa zaferini yaşadı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzakta kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Böylece Sarı-Lacivertliler'in boş geçtiği sezonların sayısı da arttı.

Galatasaray için gün sayıyor! Galatasaray için gün sayıyor! Arap basınına göre; Galatasaray, Al Ahli'nin sol kanat oyuncusuna daha iyi şartlar sunabilir. Ancak salgının etkisinin biraz daha geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa... Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa... Galatasaray Spor Kulübü'nde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever istifa etti.

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu Nihat Özdemir sessizliğini bozdu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve 7 Temmuz'da savunma vermeye çağırması üzerine, sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını koparırken, Attila Gökçe'ye "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş için geliyor Beşiktaş için geliyor CSKA Sofya ile yolları ayıracak olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de 'ağabey' rahatsızlığı Fenerbahçe'de 'ağabey' rahatsızlığı Ziraat Türkiye Kupası yarı fi nal rövanş maçında Trabzon'a evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Emre ve Volkan Demirel'e tepkiler git gide artıyor.