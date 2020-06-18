  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Haziran 2020 Perşembe 10:40
  • |
  • Son Güncelleme:

A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2020 fikstürü belli oldu

Paylaş

2021 yılına ertelenen EURO 2020'nin yeni maç takvimi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 için belirlenen yeni takvim resmen ilan edildi.

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 finallerine gitmeye hak kazanan A Milli Takım, gelecek sene İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. UEFA'nın 2021 yılı için belirlediği yeni maç takvimimiz netleşti.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

Türkiye A Milli Takımı bu sene planlandığı gibi 2021 yılında da İtalya ile turnuvanın açılış maçını oynayacak. Roma'da sahne alacağı duyurulan İtalya - Türkiye açılış maçı 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. A Milli Takım'ın, Galler ve İsviçre ile yapacağı karşılaşmalar ise Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Atletico Madrid Osasuna'ya patladı!

title

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muslera'yı hastanede ziyaret etti

title

Emre Çolak penaltı kaçırdı, Deportivo 1 puana razı oldu

''Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var''

SPOR GÜNDEMİ

Kupalar hayal oldu
Kupalar hayal oldu

Kupalar hayal oldu

Fenerbahçe son olarak 2014-15'te TFF Süper Kupa zaferini yaşadı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzakta kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Böylece Sarı-Lacivertliler'in boş geçtiği sezonların sayısı da arttı.

Galatasaray için gün sayıyor!
Galatasaray için gün sayıyor!

Galatasaray için gün sayıyor!

Arap basınına göre; Galatasaray, Al Ahli'nin sol kanat oyuncusuna daha iyi şartlar sunabilir. Ancak salgının etkisinin biraz daha geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa...
Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa...

Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa...

Galatasaray Spor Kulübü'nde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever istifa etti.

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu
Nihat Özdemir sessizliğini bozdu

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve 7 Temmuz'da savunma vermeye çağırması üzerine, sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını koparırken, Attila Gökçe'ye "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş için geliyor
Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş için geliyor

CSKA Sofya ile yolları ayıracak olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de 'ağabey' rahatsızlığı
Fenerbahçe'de 'ağabey' rahatsızlığı

Fenerbahçe'de 'ağabey' rahatsızlığı

Ziraat Türkiye Kupası yarı fi nal rövanş maçında Trabzon'a evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Emre ve Volkan Demirel'e tepkiler git gide artıyor.

Beşiktaş'ta eldivenler İsveçli kaleciye teslim
Beşiktaş'ta eldivenler İsveçli kaleciye teslim

Beşiktaş'ta eldivenler İsveçli kaleciye teslim

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Roma'nın 1.96'lık eldiveni ile prensip anlaşmasına vardı. Olsen'e 1.5 milyon euro teklif edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.