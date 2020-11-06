  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 18:48
  • |
  • Son Güncelleme:

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Paylaş

AA

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

Caner Erkin, uzun bir sürenin ardından yeniden aday kadroya çağrıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İlk 11'ler belli oldu
İlk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

İtalyanlar başını taşlara vuruyor! 'Biz bu adamı nasıl kaçırdık!'
İtalyanlar başını taşlara vuruyor! 'Biz bu adamı nasıl kaçırdık!'

İtalyanlar başını taşlara vuruyor! 'Biz bu adamı nasıl kaçırdık!'

Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz
Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz

Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Aday kadro açıklandı
Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Terim, Fener'in eski yıldızını getiriyor!
Terim, Fener'in eski yıldızını getiriyor!

Terim, Fener'in eski yıldızını getiriyor!

DEVRE arası transfer planını belirleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden yeni sezonun transferleri ile yakından ilgileniyor.

'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi
'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi

'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi

‘Futbolda sözde şike' davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.

Galatasaray Falcao'dan gelen haberle yıkıldı
Galatasaray Falcao'dan gelen haberle yıkıldı

Galatasaray Falcao'dan gelen haberle yıkıldı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erol Bulut'u kara kara düşündüren olay
Erol Bulut'u kara kara düşündüren olay

Erol Bulut'u kara kara düşündüren olay

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.

Göreve başlayacağı maç belli oldu
Göreve başlayacağı maç belli oldu

Göreve başlayacağı maç belli oldu

ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.