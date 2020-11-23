A Milli Takım'da Orhun Ene imzayı attı

Ufuk Sarıca'dan boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Orhun Ene getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Ene için bugün imza töreni düzenledi.
Corona virüs testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın toplantısında yer almadı. Türkoğlu'nun yerine TBF CEO'sı Ömer Onan, imza töreninde bulundu.
Milli takıma her gelişinde aynı heyecanı yaşadığını söyleyen Orhun Ene, "Kendi adıma çok heyecanlıyım. Senelerce A Milli Takım formasını giydim. Senelerce milli takım için hizmet ettim. Benden önce çalışmış Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca gibi değerli hocaların kurduğu yapının üstüne koymaya çalışacağım. Zor bir dönem var. Milli formaya çok değer veren bir takımız. Milli takımda oynayacak oyunculara büyük bir iş düşüyor. Buradaki bağlılık ve bu kültürü devam ettirmek en önemli ayrıntı olacak. Cuma gününe kadar yoğun çalışacağız. Cuma günü sahadan zaferle ayrılarak özgüvenimizi tazeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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