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  3. A Milli Takım, Andorra'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım, Andorra'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım, Andorra'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak.

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ANDORRA: Gomez, Lima, Moises, Nicolas, Cervos, Vales, Rebes, Vieira, Alaez, Sanchez, Martinez.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 19.00'da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE - ANDORRA

STAT: Vodafone Park
SAAT: 21.45
HAKEM: Donald Robertson
YAYIN: TRT 1

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