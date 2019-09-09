A Milli Futbol Takımı, Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak

İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

- Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

- İlk maç 1996'da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.

- Kişinev'de 4. maç

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.

Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.

Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.