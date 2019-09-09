A Milli Futbol Takımı, Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.
İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.
- Gol sayılarında büyük üstünlük
İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
- İlk maç 1996'da
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.
- Kişinev'de 4. maç
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.
Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.
Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.