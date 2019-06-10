A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Şenol Güneş'in basın toplantısında sakatlıkları olduğunu söylediği oyunculardan Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir de idmanda takımla birlikte koşu çalışmasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımının son idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Selim Soydan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Erdal Bahçıvan ve Mustafa Çağlar ile Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman da saha kenarından takip etti.

İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.