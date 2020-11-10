A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldı.
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.
Süper Lig'de, geçtiğimiz 3 sezon dikkate alındığında Abdullah Avcı, en çok puan toplayan hoca. Söz konusu süreçte Fatih Terim ve Okan Buruk'u geride bırakan başarılı taktisyen, son 5 yıla bakıldığında da Şenol Güneş'in önünde...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden Arda Turan'ı çok istediği ortaya çıkmaya başladı. Arda'nın lider özelliği hem saha içinde hem saha dışında teknik kadronun yükünü hafifletti.
Beşiktaş'a Kevin N'Koudou müjdesi... Sakatlığı sebebiyle henüz ligde forma giyemeyen Fransız kanat, milli aranın sonuna kadar takıma dönecek.
Juventus maçında da istenilen performansı veremeyen Vedat Muriqi'ye İtalya'da tepi büyük.