A Milli Futbol Takımı Belgrad'da

A Milli Takım kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı. Ay-Yıldızlıları havalimanında TC Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.
A Milliler, apronda yapılan pasaport kontrollerinin ardından otobüsle doğrudan kamp yapacağı otele geçti.
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcunun bugün maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısı TSİ 20.30'da başlayacak. A Millî Takım, son çalışmasını da toplantının ardından TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'un tecrübeli sağ beki Nazım Sangare ve Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan için çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili olarak iki Milli futbolcunun da başkanlarından açıklama geldi...
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı başkent Belgrad'a geldi.
Fenerbahçe ile karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Tolgay Arslan'ın önümüzdeki günlerde Hannover 96'ya imza atması bekleniyor.