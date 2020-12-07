96 haftalık hasret

Trabzonspor'un konuğu DG Sivasspor. Karadeniz ekibi, bu zorlu mücadelede de kalesini gole kapatırsa, 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.
Bugün cezalı olan Portekizli Pereira’nın yerine sağ bekte Serkan forma giyecek.
TRABZONSPOR - DG SİVASSPOR
STAT: Medical Park
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Suat Arslanboğa
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