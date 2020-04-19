94 yurt daha yolda

AKŞAM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelere hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, “2020 yılının sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini açmayı hedefliyoruz. Toplam 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu da 2022’nin sonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda ‘yeterli’ gibi bir anlayışımız yok. Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok.”
BU SENE 130 TESİS AÇILACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sonuna kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin açılması hedefleniyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.
Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceklerini söyledi.
Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.