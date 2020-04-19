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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 00:24

94 yurt daha yolda

94 yurt daha yolda

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Bakan Kasapoğlu: “2020 yılının sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini açmayı hedefliyoruz. Toplam 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu da 2022'nin sonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz.”

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelere hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, “2020 yılının sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini açmayı hedefliyoruz. Toplam 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu da 2022’nin sonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda ‘yeterli’ gibi bir anlayışımız yok. Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok.”

BU SENE 130 TESİS AÇILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sonuna kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin açılması hedefleniyor.

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