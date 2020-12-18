90+11'de Galatasaray'ı yıkan Mevlüt Erdinç: İnşallah gollerin devamı gelecek

Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. 46. dakikada Ndao’nun attığı golle Karagümrük öne geçerken, mücadelenin 90+5. dakikasında kazanılan penaltı atışında Diagne fileleri havalandırdı ve Galatasaray 1-1’i yakaladı. Herkes maç bitecek diye beklerken, 90+11. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, uzun süren sessizliğini bozarak topu ağlara gönderdi ve Karagümrük’e galibiyeti getiren isim oldu.
Maçın hemen ardından açıklamalar yapan Mevlüt, attığı golden önce takımın galibiyet almasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Gol atmam da benim adıma önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah gollerin devamı gelecek" açıklamasını yaptı.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.
Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez devreyi isabetli şut atamadan tamamladı. Öte yandan Cimbom 11 kez ile en çok faul yaptığı ilk yarıyı yaşadı.