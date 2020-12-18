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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 23:04
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90+11'de Galatasaray'ı yıkan Mevlüt Erdinç: İnşallah gollerin devamı gelecek

90+11'de Galatasaray'ı yıkan Mevlüt Erdinç: İnşallah gollerin devamı gelecek

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Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.

Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. 46. dakikada Ndao’nun attığı golle Karagümrük öne geçerken, mücadelenin 90+5. dakikasında kazanılan penaltı atışında Diagne fileleri havalandırdı ve Galatasaray 1-1’i yakaladı. Herkes maç bitecek diye beklerken, 90+11. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, uzun süren sessizliğini bozarak topu ağlara gönderdi ve Karagümrük’e galibiyeti getiren isim oldu.

Maçın hemen ardından açıklamalar yapan Mevlüt, attığı golden önce takımın galibiyet almasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Gol atmam da benim adıma önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah gollerin devamı gelecek" açıklamasını yaptı.

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Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.

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