9 numara Rondon'a

AKŞAM

ELİNDE geleceği belirsiz Michael Frey dışında forveti kalmayan Fenerbahçe, buraya minimum 2 golcü almak istiyor. Uzun süredir Solomon Rondon’u takip eden Sarı-Lacivertliler, istediği fırsatı da yakaladı. Sezonu Rafael Benitez’in çalıştırdığı Newcastle United’da geçiren Rondon, Premier Lig’e yükselemeyen West Bromwich’le kesin olarak devam etmek istemiyor. Boşa çıkacak Rondon’da, en az söz sahibi West Bromwich...

BENITEZ’İN GELECEĞİ DE ÖNEMLİ

Newcastle, önce teknik direktör Rafael Benitez’i sözleşme uzatmaya ikna edip, sonra da Rondon için girişimini yapacak. Ancak Benitez’in kalma isteği yok gibi. Rondon, Benitez’e bağlı. Fenerbahçe’yi, Salomon Rondon’ın bedelsiz olması da etkiledi. Bu sezon Newcastle’a gitmeden önce Fenerbahçe’nin de gündemine gelen 29 yaşındaki Venezüellalı forvet, seçimini Ada’dan yana yaptı. Ayrıca Rondon, oldukça dayanıklı bir forvet.

2013’TEN BERi SAKATLANMIYOR

Bu yıl Newcastle ile 32 maç gören Rondon, 11 kez ağları sarstı, 7 kez de asist yaptı. 1,87 boyundaki Salomon Rondon, güçlü fiziği ve sert şutlarıyla iyi biliniyor. Fenerbahçe’nin forvetleri, kabus gibi geçen sezonda oldukça kötü grafik çizmişti. Rondon, Frey, Soldado ve Slimani’ye göre çok daha farklı bir stile sahip. İki ayağını etkili kullanan, hava toplarında da becerisi yüksek Rondon, en son sakatlığını da 2013’te yaşadı. Sonra şanssızlıkla karşılaşmadı.