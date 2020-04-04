9 milyon dolara Bugatti

Cristiano Ronaldo'nun karantina günlerinde yaptıkları olay oldu. Geçen yıl da dünyanın en pahalı otomobilini satın alan CR7, koronavirüs pandemisi nedeniyle eve kapandığı günlerde de Bugatti Centodieci için 9 milyon dolar harcadı.

AKŞAM

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyada hemen hemen tüm liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Portekiz’de inzivaya çekilen Cristiano Ronaldo, karantina günlerinde yaptıklarıyla yine gündeme geldi. Portekizli süper star, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları için 1 milyon eurodan fazla yardımda bulunmuştu. Ancak tecrübeli futbolcu önceki gün araba koleksiyonuna bir yenisi ekledi ve 9 milyon dolara dünyada sayılı sayıda bulunan Bugatti Centodieci satın aldı.

KOLEKSİYONUNA BİR YENİSİ DAHA

Geçtiğimiz yıl da dünyanın en pahalı otomobilini satın alan CR7’nin, Bugatti’ye olan sevgisi biliniyor... Zaten bir Bugatti Chiron ve bir Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse’nin sahibi olan Portekizli süper star için her iki araç da özel olarak tasarlanmıştı. Bugatti Centodieci, Ronaldo’nun üçüncü aynı marka arabası oldu. 35 yaşındaki futbolcunun araba koleksiyonunda, Mercedes, Ferrari ve BMW’nin de çeşitli modelleri bulunuyor. Ronaldo’nun araba tutkusunun oldukça fazla olduğu biliniyor.

KALDIĞI VİLLADA YOK YOK

Madeira’da karantina günlerini geçiren Ronaldo’nun kaldığı ev gösteri merkezi gibi... Kız arkadaşı, çocukları ve annesiyle birlikte bu villada yaşayan Portekizli oyuncu, günlerini spor yaparak ve ailesiyle birlikte eğlenerek geçiriyor. Ronaldo’nun evinde yüzme havuzundan, spor salonuna, led ışıklı jakuziden sinema salonuna kadar her şey var. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan CR7, önceki gün de spor yaptıktan sonraki fotoğrafını paylaşmış ve formda olduğunu göstermişti.

70 MİLYON EUROYA SATILIK

2018 yaz transfer döneminde Real Madrid’den Juventus’a 117 milyon euroya transfer olan Cristiano Ronaldo’nun İtalyan ekibiyle yolları ayrılacak... Siyah-Beyazlı Torino temsilcisi, Portekizli için 70 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Juve yaz transfer döneminde CR7 için gelecek teklifl eri bekliyor.

GELİR REKORU KIRDI

Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1 milyar dolardan fazla para kazanan altıncı sporcu oldu... Emekli olmadan önce bu parayı kariyerinde kazanan ilk isim ünlü golfcü Tiger Woods... İkinci sırada ise dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather var. Ronaldo bu iki ismin ardından en fazla para kazanan üçüncü sporcu... 1 milyar dolar geliri geçen diğer sporcular ise Vince McMahon, Jon Cirijak ve Michael Jordan...