8'de 8 yapacağız

Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”

AKŞAM

Beşiktaş’ın Sırp yıldız Adem Ljajic, dün açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha halen şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi ve son ana kadar bunun için mücadele edeceklerinin altını çizdi. Ljajic, “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Sahaya çıktığımız ilk andan itibaren kazanarak ilerlemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8 maçı da kazanmaya çalışacağız. Seyirci futbolun en güzel faktörlerinden bir tanesi. Rakip taraftar bile olsa seyirci futbolda her zaman çok önemlidir. Evet şuan ki şartlarda seyircisiz oynamak zorundayız, kafa yapısı olarak buna hazırlanmamız lazım. Seyircisiz oynanması gerekiyorsa oynayacağız ve seyirci varmış gibi konsantre olacağız” diye konuştu.

YURTLARIN OTELDEN FARKI YOK

Ljajic: “Uygulama gereği Türkiye’de döndüğümüzde öğrenci yurtlarına yerleştirildik. Tabii ki ilk iki gün alışma süreciydi. Kaldığımız yerlerin standardı da gayet iyiydi. Odalar iyi bir oteli aratmayacak durumdaydı. Orada bizimle ilgilenenlere teşekkür ediyorum.”

BEĞENMEDİM

Ljajic: “Bu sezon bekleneni karşılayamadığımın farkındayım. Ancak çok da kötü olduğumu düşünmüyorum. Umarım bundan sonra performansımı yükseltirim, kendimde bunu içten arzu ediyorum...”

KARTAL PENÇESİ KEYİF VERİYOR

Ljajic: “Kartal pençesini gollerimden sonra yapmak bana çok büyük bir keyif veriyor.