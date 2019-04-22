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  3. 8 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor amatör kümeye düştü

8 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor amatör kümeye düştü

8 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor amatör kümeye düştü

İzmir'i 8 yıl önce Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Bucaspor, son dönemde yaşadığı düşüşle sessiz sedasız amatör kümeye geriledi.

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Geçmişte bünyesinde forma giyen Hasan Kabze, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Bekir Yılmaz, Taylan Antalyalı gibi futbolcuları parlatan Fırtına lakaplı kulüp, Süper Lig'deki ilk ve tek sezonu olan 2010-11'den kalma borçlarıyla 2015'te 1. Lig'e, geçen sezon da 2. Lig'e veda etti.

Bu sezon başında tamamen altyapıdan kadroyla mücadele eden geçmişin futbolcu fabrikası sarı-lacivertlilere devre arasında transfer yasağının açılıp takıma takviye yapılsa da yetmedi.

35 yıl sonra amatöre dönerken yalnızları oynadı

Evindeki Gölcükspor beraberliğiyle TFF 3. Lig 3. Grup'ta bitime 2 hafta 28 puanla son sırada kalan Bucaspor, umut tüketip 35 yıl sonra amatöre dönerken yalnızları oynadı.

Cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan Buca'da teknik direktör Levent Eriş maça çıkmadı. Eriş’in gelmemesi üzerine antrenör Soner Keleş, takımı sahaya sürdü. Takımın en golcü oyuncusu İsa da forma giymedi. Kuruluşu 1928'e dayanan, büyük borç yükü altındaki kulübün geleceği belirsiz.

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