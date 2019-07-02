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  3. 8 saatte 17 milyar TL'lik satış

8 saatte 17 milyar TL'lik satış

8 saatte 17 milyar TL'lik satış

NBA’de transfer dönemi rekorla başladı. İlk 8 saatte oyunculara verilen para 3.1 milyar dolar (17 milyar TL) barajını aştı.

AKŞAM | ERCAN ÖZTÜRK

NBA’DE serbest transfer döneminin ilk günündeki anlaşmaların ardından oyunculara verilen para 3.1 milyar dolar barajını aştı. Denver Nuggets’ın Jamal Murray’la 5 yıllık 170 milyon dolarlık maksimum kontratla oyuncuyla anlaştığı duyuruldu. Golden State Warriors’ta ise gelecek sezon oynamayacak olmasına karşın Klay Thompson, maksimum kontratı aldı. Thompson, 5 yıl için 190 milyon dolara anlaştı.

DURANT’A 161 MİLYON DOLAR

Tobias Harris ve Khris Middleton, Thompson’a yakın rakamlarla anlaşma sağladı. Philadelphia 76ers, Harris’e 5 yıl için 180; Milwaukee Bucks ise Middleton’la 5 yıl için 178 milyon dolar ödeyecek. Kevin Durant ile Kyrie Irving Nets yolunu tutarken; Durant 4 yıllığına 161 milyon dolara imza attı. Irving de Durant gibi maksimum kontrattan fedakarlık yaptı ve DeAndre Jordan’ın 4 yıllık anlaşma yapmasına olanak tanıdı. Jordan ise yıllığına 40 milyon dolar alacak.

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