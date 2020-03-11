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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:00
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:00

77 akraba hakem

77 akraba hakem

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Liglerde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcısı, 154 tane klasman, 305 klasman yardımcı hakem görev alıyor. Toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi var.

ORÇUN ÖZATEŞ

SEZONUN sonuna gelindiğinde yine hakemler konuşulmaya başlandı. AKŞAM olarak biz de profesyonel ligde görev yapan hakem yapısını araştırdık. Profesyonel ligde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcı hakem bulunuyor. Klasman hakem sayısı ise 154... Liglerde 305 tane de klasman yardımcı hakem görev yapıyor. Böylece profesyonel liglerde toplam 588 tane hakem yeşil sahalara çıkıyor. Bunların 77 tanesinin babasının ya da yakın bir akrabasının daha önce hakemlik görevi yaptığı rakamlara yansımış durumda.

8’İN 7’SİNİN BABASI HAKEM 

Gelecek dönemde üst klasmana çıkmaya aday, klasman hakemleri içinde tam 22 tane İstanbul bölgesinden hakem var. 22 hakem içinden 8 tanesinin üst klasmana yükselme ihtimali bulunuyor. Bu 8 hakemin 7’sinin babasının eskinden hakemlik yapmış olması dikkat çekiyor. Söz konusu kişiler sezon sonunda elde edecekleri puan ortalamalarına göre üst klasmana çıkma şansı yakalayacaklar. Ama bu sayının kaç olacağı ise üst klasmandan ayrılacak hakem sayısına göre netleşecek. Bu listede yer alan hakemler arasında Mustafa Kürşat Filiz, Oğuzhan Oğuzlu, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Burak Taşkınsoy, İlker Yasin Avcı, Can Cengiz, Çağdaş Altay’ın babalarının geçmişte hakem olarak görev yaptığını görüyoruz

CÜNEYT ÇAKIR BABASINI GEÇTİ 

Baba-oğul deyince Türkiye’yi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır akla ilk gelen isim oldu. Hatta Çakır Avrupa arenasındaki başarılarıyla babası Serdar Çakır’ı geride bırakmayı başardı. MHK’de görev alan Oğuz Sarvan da babadan hakem olanlardan. Eskilerden Talat Tokat-Metin Tokat baba-oğul ikilisi ilk akla gelenlerden. Şahin Taşkınsoy’un ise iki oğlu birden hem Burak hem de Buğra babalarının izinden giderek hakemliği seçmiş isimler. Bu sezon üst klasman hakem listesinde çok sayıda hakemin akrabalarının geçmişte bu mesleği icra ettikleri görülüyor. 

İSTANBUL BÖLGESİ ÜST KLASMAN ADAYLARI

HAKEMİN İSMİ / BABASININ İSMİ 

Mustafa Kürşad Filiz / Yaşar Filiz 

Oğuzhan Oğuzlu / Oğuz Uğurlu 

 A.Buğra Taşkınsoy / Şahin Taşkınsoy 

 Burak Taşkınsoy / Şahin Taşkınsoy 

 İlker Yasin Avcı / Osman Avcı 

 Can Cengiz / İsmet Cengiz 

 Çağdaş Altay / Muharrem Altay

SÜPER LİG’DEKİ BABA-OĞULLAR

Cüneyt Çakır - Serdar Çakır 

Kerem Ersoy - Fahir Ersoy 

Burak Şeker - Adnan Şeker 

İlker Takpak - Münir Takpak 

Hakan Ceylan - Hasan Ceylan 

Bahattin Şimşek - Selami Şimşek 

Abdülkadir Bitigen - Galip Bitigen 

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