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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 10 Mart 2020 Salı 09:00

7. harika Falcao

7. harika Falcao

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Kolombiya basını Avrupa'da 240 golü aşan 7. Amerikalı Falcao için ‘Durdurulamaz' şeklinde manşetler attı.

AKŞAM

SAKATLIKTAN döndükten sonra golleri sıralayan Falcao, Sivasspor maçından sonra da ülkesinde gündeme oturdu. Ünlü golcü için eltiempo.com sitesi, “Durdurulamaz” başlığını atarken, El Tigre’nin bir çok alanda üstün performans ortaya koyduğunu ve G.Saray’ın başarısında önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi. Yıldız oyununun Sivas maçındaki istatistiklerine de yer veren Kolombiya basını, sakatlıktan döndükten sonra bambaşka bir görüntü sergilediğini dile getirdi.

95 DAKİKAYA 1 GOL SIĞDIRDI

Güney Amerika’dan Avrupa’da 240 golün üstünde, gole ulaşan oyunculardan biri olduğu hatırlatılan Falcao’nun bu alanda 21’inci yüzyılda tarihe geçen 7 oyuncudan biri olduğu da vurgulandı. Falcao şu anda Galatasaray formasıyla 9 asist ve 1 gol performansıyla, dikkat çekiyor. Kolombiyalı yıldız dakika başına gol ortalamasıyla da bütün rakiplerinden daha iyi bir istatistiğe sahip. Ligde 853 dakika forma giyen Falcao yaklaşık 95 dakikada 1 gol kaydetti.

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