7 günde çifte kupa

AKŞAM

GALATASARAY’IN bir haftada iki kupa alma ihtimali bulunuyor. Çakur Rizespor deplasmanında son anlarda Diagne’den gelen 2 golle şampiyonluk arzunu daha da güçlendiren Cim-Bom, şimdi Sivas’taki finale odaklandı. Yarı finalde Yeni Malatya’yı eleyerek, finale erişen Galatasaray, çarşamba günü kupanın son şampiyonu Akhisar’la kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, Sivas’tan da kupayla dönüp, pazar günü büyük zaferi yaşamayı hayal ediyor.

KUPADA VE LİGDE ZİRVEDE ASLAN

Türkiye Kupası’nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki Sarı-Kırmızılılar, 23. kez final müsabakasında mücadele edecek. 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Sivas’taki final saat 20.45’te. Ardından pazar günü Galatasaray, seyircisi önünde şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir’i yenmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde tarihindeki 22. şampiyonluğunu yaşayacak.

35 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Medipol Başakşehir ile saat 19.00’da düğümün çözüleceği randevuda G.Saray’ın iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de bir başka önemli detay. Sarı-Kırmızılılar, iç sahada son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’dan 3-1’lik skorla almıştı. Aslan, o tarihten bu yana evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde de berabere kaldı. Ayrıca G.Saray, ligdeki son 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.