7 gollük maçta kazanan son şampiyon Liverpool

Anfield Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Salah, Liverpool'da üst üste 4. sezon ligdeki açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu.
Leeds United, 12. dakikada Jack Harrison ile 1-1 beraberliği yakalarken, ev sahibi ekip 20. dakikada Virgil Van Dijk ile bir kez daha öne geçti.
Pes etmeyen Leeds United, 30. dakikada Patrick Bamford ile yeniden beraberliği bulsa da 33. dakikada tekrar sahneye çıkan Muhammed Salah skoru 3-2'ye getirdi ve Liverpool devreyi önde kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan Leeds United, 66. dakikada Mateusz Klich'in golüyle skoru 3-3 yaptı. Liverpool'da 88. dakikada penaltıdan attığı golle "hat-trick" yapan Muhammed Salah, maçın sonucunu belirledi: 4-3.
Liverpool, ligdeki ikinci maçında 20 Eylül'de Chelsea'ye konuk olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.