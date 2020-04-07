65 yaş üstüne yiyecek kolisi

AKŞAM / Özel Haber
İstanbul Valiliği tarafından maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yürütülen vefa kampanyasına verdikleri destekten bahseden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolun tüm paydaşlarına, “Gelin siz de bu kampanyaya destek olun” çağrısını yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, 33 bin erzak kolisiyle ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için destekte bulunmuştu.
DURUMLARI SORULUYOR
Sarı-Lacivertliler’in yardımları bununla da sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kulüp adına 65 yaş üstü genel kurul üyelerine yiyecek kolisi yolladığı öğrenildi. Kulüp tarafından aranan üyelerin durumu ve bir şeye ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Alınan yanıtlara göre yardımlar adrese teslim ediliyor. Bu uygulamadan üyelerin de çok memnun olduğu öğrenildi.
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Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
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