'6 ayda 300 kulüp kuruldu'

ÖZEL RÖPORTAJ | KENAN KARCI

4. ETNOSPOR Kültür Festivali 3-6 Ekim’de İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yapılacak. İstanbullular’a bize ait kültür ve sporla buluşma fırsatı sunan bu etkinlik, yoğun iş temposundan sıkılanlar için ve özellikle çocuklar için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Etkinliğe dair her türlü bilgiye etnosporfestivali.com adresinden ulaşmak mümkün. Biz Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’la daha çok 4. yaşına basan çalışmaların bugününü ve yarınını konuştuk. İşte Erdoğan’ın aktardığı heyecan verici o bilgiler: “Yola çıkarken hedef belirlemedik. Çünkü gidilecek bir yol var mı yok mu görmemiz gerekti. İlkini yaparken, ilginin olup olmayacağını bilmiyorduk.

TESİSLER KOLAY VE MASRAFSIZ

Şimdiye kadar bu konuda 2 form düzenledik. Bunlara 60 ülke katıldı. Şu anda üye ülke sayısı 10 ve 20 ülke ile de görüşme halindeyiz. 5 yıllık plan oluşturduk. Kısa sürede bunu kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanlar festivalimizde müzikle, sporla ve güzel yemeklerle kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor. 3 festivalde İstanbul’da yüzde 10’luk bilinirliğe ulaştık. Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu kuruldu. Bugüne kadar Türkiye’de resmi lisanslaşma ve kulüpleşme yoktu. Belki inanılır gibi değil ama bundan sonra sadece okçulukta 300 tescilli kulüp var. 0’dan 6 ay içinde 300 kulüp tescil ediliyor. Geleneksel sporlarda tesis ihtiyacı daha kolay, masrafsız ve çevre dostu.

ÖĞRETMENE OKÇULUK EĞİTİMİ

Okçuluğun beden eğitimi derslerine yerleşmesi için öğretmenlerin okçuluk eğitimi alması gerekiyor. Birçok beden eğitimi öğretmenine birinci kademe antrenörlük eğitimi verildi. Böylelikle Türkiye’de okçuluğa çok ciddi bir teveccüh oluştu. Bir yerde bir talep oluştuğu zaman onu karşılayacak arzı da otoritelerin ve yerel yönetimlerin karşılaması ve sağlaması gerekir. Çok fazla finansal kaynak gerektirmediği için hızla gelişeceğine inanıyorum. Okulları ziyaret ediyoruz. Mangala, mas ve okçuluğu tanıtıyoruz. Okullara mangala hediye ediyoruz. Mas güreşi minder seti hediye ediyoruz. Bazı okullarda hedef ve yay bırakmaya çalışıyoruz. 250’nin üzerinde okul ziyaret ettik.

4 BÜYÜKLER YATIRIM YAPARSA ANLAMLI OLUR

BAŞKAN Bilal Erdoğan: “G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon’un yanı sıra diğer kulüplerin de geleneksel sporlara yatırım yapmasından mutlu olacaklarını söyledi. Erdoğan şu mesajları verdi: “Kulağa hoş geliyor. Ancak ‘Hadi, branş açın’ demek yerine burada bir alan gördükleri zaman, ilgi gördükleri için sportif başarı mümkün olduğu zaman bu işleri yapmaları uygun olacaktır. Nitekim Tokyo Olimpiyatları’nda şu anda madalya hedefleyen bir ülke haline geldik.

MİLLİ TAKIM’I BEKLİYORUZ

OKÇULAR Vakfı’nda geçen yıl açılan Modern Okçuluk Laboratuvarı’na ilişkin Erdoğan şu önemli bilgileri verdi: “Normalde bir antrenör, sporcunun atışını izleyip, hatasını atışlarının sonucundan anlamaya çalışıyor. Ama laboratuvar milimetrik olarak, milisaniyeyi dikkate alarak hatanın nereden kaynaklandığını, ekipmandan mı, bırakıştan mı, tutuştan mı kaynaklandığını tespit ediyor. Küçük detaylar şampiyonlukları, finalleri belirliyor. Aradaki ufak farkları teknolojinin imkanlarıyla yakalayabiliyorsunuz. Ama mesela Okçuluk Milli Takımımız gelip kullanmadı. Bu da enteresan bir şey.

Takımımız tesise geldi, antrenman yaptı, ağırladık ama kullanmadılar. Belki bireysel kullanan vardır ama takım olarak faydalanmadılar. Onları da buraya bekliyoruz.”

SPOR FUTBOLDAN İBARET DEĞİLDİR

ERDOĞAN: “Türkiye bir futbol ülkesi diyebileceğimiz boyutta ama bugün futbola mesafeli duran ve geleneksel sporlarda kendini ifade etmek isteyen ciddi bir kitle var. Bu aynı zamanda kültürümüzün korunması için de önemli. İnşallah festivalimizde bu amacı yerine getirirken, İstanbullular’ın da güzel zaman geçirmesini istiyoruz.

MÜZE AÇILABİLİR

BAŞKAN, Etnospor Kültür Festivali’nin düzenleneceği dönemlerde, bu alanlara geleneksel spor malzemelerinin sergilendiği bir müze de açılabileceğini belirterek, “Bizim gittiğimiz ülkelerde veya misafirlerimizin hediyeleriyle ciddi bir obje depomuz oluştu. Onların tanıtımını yapmak isteriz. İlgi de çekebilir” dedi

2020’DE İDDİALIYIZ

ERDOĞAN: “Geleneksel sporların bir farkı var. Olimpiyatlardaki gibi bir komite tarafından sınır konulmuyor. Biz her türlü geleneksel oyunun burada yer almasını istiyoruz. 2020’de ev sahipliği yapacağımız Dünya Göçebe Oyunları Türk Konseyi’nin başlattığı bir etkinlik. Genelde Türk dünyasının sporları burada yer alıyor.”

AT BİNMEK ZENGİN SPORU OLDU

ERDOĞAN: “Biz Türk milleti ata binmede, dünyada bir numarayız. Ancak şimdi ya köyde hayvan besleyenler ata binebiliyor ya da şehirlerde çok parası olanlar. Ata binmek zengin sporu oldu. Şöyle 3 lira, 5 lira vererek ata binme imkanı gerçekten yok. Bizim konfederasyon olarak böyle imkanlarımız yok ama istiyoruz ki, yer yer bakanlık yer yer belediyeler atların bakımının yapıldığı, gelen insanların cüzi ücretlerle binebileceği yerler yapsın. Bunun teşfiğini yapıp, bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. O zaman benzerleri çoğalacaktır.”