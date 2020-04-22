5 yıldır Galatasaray'ı izliyor

AKŞAM
Sivasspor’la sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray’la 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öne sürülüyordu. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş’ın sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takibe aldığı iddia edildi. Yıldız futbolcu ise, “Ben 2015’te Twitter hesabı açtım. Galatasaray’ı da 2015 yılında takibe almışım” açıklamasında bulundu.
SAVUNMADA MARCAO FARKI
Öte yandan Süper Lig’in en sağlam savunmacısı Marcao oldu. Galatasaray’ın stoperi, ikili mücadelelerde yüzde 67.8’lik bir başarı sağladı. Steven Caulker, Aytemiz Alanyaspor’da yüzde 67.4 ile onu takip etti.
FALCAO BAŞKA BİR FUTBOLCU
Fabregas, sosyal medyada kendisine yöneltilen, “Birlikte oynadığın en iyi futbolcular kimdi?” sorusuna, “Henry, Messi, Hazard ve Falcao” karşılığını verdi.
EMRE AYRILMASIN
Uzun süre Galatasaray’da top koşturan ve şu anda Deportivo forması giyen Emre Çolak’ın adı Göztepe’yle anılıyordu. Bunun üzerine İspanyol taraftarlar isyan etti. Tecrübeli futbolcuya ayrılmaması için mesajlar yağdırdı.
VALENCIA BEKLEMEDE
Galatasaray’la ismi anılan Enner Valencia’nın menajeri Vargas, “Türk takımları her zaman Valencia’ya ilgi gösterdi. Ne olacağını göreceğiz” dedi. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, Tigres’le mukavelesi bu sezon sonunda bitecek.
Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.
AKŞAM Lig lideri Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası, 8 haftalık bölümün Antalya ve Alanya'da oynanması yönündeki plana sıcak bakmıyor.
UEFA'dan 4 talimat: 1-Ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirin. 2-Bitiremeyenler geçerli nedenlerini bildirsin. 3-Kafasına göre tescil eden olursa, bunu tanımayız. 4-Kalan bölümde VAR olmasın.
Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş, “5 senedir sosyal medyada Galatasaray'ı takip ediyorum” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'den döndükten sonra Güngören'de bir öğrenci yurdunda karantinada tutuluyordu.