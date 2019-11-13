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5 yıl sonra Telekom'da

5 yıl sonra Telekom'da

A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı’nda maç yapacak.

AKŞAM

Ay-Yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz’in golleriyle 3-1 kazanmıştı. Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

11 GOL ATARKEN 9 YEDİ

Estonya ile 10 Ağustos 2011’de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011’de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4’ünü kazandı, 2’sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü. İzlanda önünde de zafer bekliyoruz.


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