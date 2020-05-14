5 oyuncu eğişikliği ilk kez Bundesliga'da uygulanacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın üye federasyonlara tanıdığı 5 oyuncu değişikliğini ilk olarak Almanya kullandı.
Cumartesi günü başlayacak Bundesliga'da kalan 9 haftada takımlar maç içerisinde 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.
Söz konusu değişiklikler, biri devre arasında olmak üzere 4 hamlede gerçekleşmek zorunda.
Lig yönetiminin açıklamasında sezonun en geç 30 Haziran'da sonlandırılacağı belirtilirken Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'de küme düşme uygulamasının devrede olacağı duyuruldu.
(NTV Spor)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması geldi. 8 kişide daha..
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.
Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Olympiacos'un golcüsü Youssef El Arabi'nin peşinde olduğu iddia edildi. El-Arabi, son 4 sezonda çıktığı 85 lig maçında toplam 93 gol kaydederek dikkatleri çekmiş durumda.