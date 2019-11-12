5 maçta Beşiktaş

AKŞAM

Ligin ilk 6 haftasında bir kez kazanabilen Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet aldı. Kartal bu müthiş performansıyla liderle puan farkını 3’e düşürdü.

ÇEBİ ELİ DEĞİLDİ

KARTAL’IN uçuşu, yeni yönetimin seçilmesinden sonra başladı. Takımın ekonomik sorunlarını büyük ölçüde çözen Başkan Ahmet Nur Çebi, sürekli Ümraniye’de oyuncularla birlikte olan yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile yeni bir motivasyon sağlamayı başardı.

SAVUNMA TOPARLANDI

BEŞİKTAŞ, zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligin 11. haftası sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, averajını artı 1’e çıkardı.

DEĞİŞİKLİK COŞTURDU

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geleceğinin tartışılmaya ve istifaya davet edilmeye başlandığı Trabzonspor yenilgisinin ardından, bol pasa dayalı sistemden vazgeçerek, sonuç odaklı oyuna geçiş yaptı. Avcı, bu kararının olumlu etkilerini kısa sürede almaya başladı.