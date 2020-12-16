5 değişiklik hakkı devam edecek

Yıllık toplantısında futbol oyun kurallarındaki yenilikleri değerlendiren IFAB, yoğun maç takvimini dikkate alarak kuralın devam etmesine karar verdi.
Kulüp turnuvalarında 31 Aralık 2021'e kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verilecek. Milli takım organizasyonlarında ise bu süre 31 Temmuz 2022'ye kadar uzayacak.
UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki birçok yerel lig 5 oyuncu değişikliği kuralını uyguluyor. 5 Büyük Lig'de sadece Premier Lig'de 3 oyuncu değişikliği uygulaması devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.
Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı bildirildi.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın kulübü Lille'de ekonomik kriz yaşanıyor.
DETAY
• Takımın 200 milyon avroya yaklaşan borcu bulunuyor.
• Kulüp, elindeki oyuncuları satarak borçlarını ödemek istiyor.
• Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları attı; ancak bu adımlar yetmedi.
• Burak Yılmaz'ın devre arasında Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.
Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, yeni bir tartışmanın ateşini yaktı. Zidane, kendisiyle aynı kökenden gelen Karim Benzema'yı övdü ve "Gelmiş geçmiş en iyi golcü" dedi.
Çaykur Rizespor futbolcusu Braian Samudio ile Eskişehirspor'un genç oyuncusu Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu. Samudio, genç oyuncuyla formasını değiştirmek istedi ancak 16 yaşındaki futbolcu "Veremem, yasak." diyerek bu talebi reddetti. Konuyla ilgili Eskişehirspor'dan da açıklama geldi.
"Forma verip vermeme kararı tamamen oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."