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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:08
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5 değişiklik hakkı devam edecek

5 değişiklik hakkı devam edecek

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Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Yıllık toplantısında futbol oyun kurallarındaki yenilikleri değerlendiren IFAB, yoğun maç takvimini dikkate alarak kuralın devam etmesine karar verdi.

Kulüp turnuvalarında 31 Aralık 2021'e kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verilecek. Milli takım organizasyonlarında ise bu süre 31 Temmuz 2022'ye kadar uzayacak.

UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki birçok yerel lig 5 oyuncu değişikliği kuralını uyguluyor. 5 Büyük Lig'de sadece Premier Lig'de 3 oyuncu değişikliği uygulaması devam ediyor.

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