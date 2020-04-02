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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:28

5 büyüğe uyarız

5 büyüğe uyarız

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız.”

AKŞAM

Ahmet Ağaoğlu, liglerin geleceği ve futbolcu sözleşmeleri konusunda Avrupa futbolunun patronlarını izleyeceklerini söyledi. Ağaoğlu, “UEFA ve FIFA’nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6’ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz” dedi.

İNDİRİMİ KONUŞMADIK

Futbolcu ücretlerinin indirilmesi konusunda ise Başkan şu mesajları verdi: “Bizim hangi konuda nasıl adım atacağımızı süreç belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz o zaman belli olacak. Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık. Hareket etmek için sürecin belli olması, netleşmesi lazım.”

KAMPANYAYA DESTEK

Ağaoğlu ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Trabzonspor olarak da şahsi olarak da destek verdiklerini söyledi. Ağaoğlu, “Yapacağımız yardımın bir bölümünü bankaya yatırdık. Diğer bölümünü de hafta sonuna kadar yatıracağız” dedi.

OLUMSUZLUK YOK

Başta Sosa olmak üzere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için de Ağaoğlu, “Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz” dedi.

AMELİYAT OLDU

Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtık bulunduğu tespit edilen Badou Ndiaye KTÜ Hastanesi’nde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ndiaye’nin iyileşmesi 4 haftayı bulacak.

650 ERZAK YARDIMI

Ndiaye, doğduğu semtte salgından etkilenen 650 aileye yardımda bulundu.

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5 büyüğe uyarız
5 büyüğe uyarız

5 büyüğe uyarız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız.”
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