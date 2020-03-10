4x4'lük yarış 9 doğurtur

AKŞAM
LİGDE geride kalan 25 haftada Başakşehir liderlik koltuğunda yer alıyor. Onu takip eden Trabzonspor’un ise Malatyaspor’la bir maçı eksik. İlk 4’te şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın 9, Trabzonspor’un ise 10 mücadelesi daha var. Her ne kadar matematiksel olarak Beşiktaş, Alanya ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı devam etse de ilk 4’teki ekipler mutlu sona daha yakın. 52 puanlı Başakşehir’in yanı sıra onu 3 puan geriden takip eden Trabzonspor, Galatasaray ve Sivas baharın ilk günlerinde sıcak bir mücadeleye tutuşacak. Bir maçı eksik olan Trabzonspor da yarın Malatya deplasmanında fikstürünü diğer takımlarla eşitleyecek.
HERKESİN 5 DEPLASMANI VAR
Şampiyonluk yarışında diğer takımlara göre daha iddialı olan ilk 4’teki ekiplerin hepsinin 5’er deplasman, 4’er iç saha mücadeleleri var. Sadece bir maçı fazla olan Trabzonspor 6 kez deplasmana çıkarken, yalnızca 4 kez evinde 3 puan mücadelesi verecek. Karadeniz ekibi şampiyonluktaki en önemli rakipleri Başakşehir’le iç sahada oynarken, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Başakşehir’le deplasmanda, Trabzonspor ile kendi sahasında mücadele verecek.
SİVASSPOR ARADAN SIYRILABİLİR
Fikstür açısından en şanslı takım Başakşehir olarak dikkat çekiyor. İstanbul ekibinin en zor deplasmanı önümüzdeki hafta Trabzon maçı. Başakşehir’in deplasman maçlarından biri olan Kasımpaşa da İstanbul ekibi olduğu için şanslılar. Çünkü son 9 haftada sadece 4 defa İstanbul dışına çıkacaklar. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki maçlar her 3 takım için avantaj da dezavantaj da olabilir. Bu müsabakalarda her takımın yarışı kendi lehine döndürme şansı var. Sivasspor’un ise zirvedeki rakipleriyle maçı bulunmaması, aradan sıyrılma şansını artırıyor.
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