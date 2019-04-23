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Fenerbahçe'de 460 milyon TL eridi

Fenerbahçe'de 460 milyon TL eridi

Eljif ve Jailson dışında herkesin piyasa değeri düştü. F.Bahçe, kadroda 70 milyon euroluk (460 milyon TL) değer kaybı yaşadı.

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AKŞAM

TAKIM kan kaybediyor. 90 milyon Euro piyasa değeri olarak Süper Lig’in en değerli ikinci takımı olan F.Bahçe, gittikçe geriliyor. Son 5 sezondaki başarısızlıklar, özellikle takımın eskilerinde kayıp yaşattı. Bu yıl gelen oyuncular da eriyişe ayak uydurdu. Sarı-Lacivertli takımda bu sezon tek büyük sıçramayı Eljif yaptı. Sezon başı göreve getirilen Phillip Cocu, Eljif Elmas’ı oynatmaya başladığında oyuncunun değeri 1 milyon euro civarındaydı. Eljif, şimdilerde ise 7.5 milyon euroyu gördü. Ersun Yanal’la yıldızı barışmayan Jailson da az da olsa aşama kaydetti.

‘FENER OL’A BEDEL PARA

Alındığında 2.5 milyon euro değeri olan Jailson, 3.5 milyon euroya çıktı. Bu iki isim dışında takımın yaşadığı değer kaybı 70 milyon euroya yaklaştı. Yani bu para, ‘Fener ol’ kampanyasından beklenen bedele yakınlıkta. En büyük düşüş ise Cezayirli Slimani’de. Leicester’dan kiralandığında 18 milyon euro değeri olan forvet, şu anda 10 milyon euro bandında.

 

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