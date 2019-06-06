4 yıldızı satış listesine koydu! 'Gönderin gitsin'

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir yapılandırmaya gidecek olan ve takımı gençleştirme kararı alan Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı.

Siyah-beyazlı yönetim, yaşlı ve maaşı yüksek olan oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Takımın maaş ortalamasını 40 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetim, Quaresma, Lens, Vida ve Medel gibi futbolcuların satışına onay verdi.

Başarıya aç, dinamik ve genç bir takım kurmak isteyen Abdullah Avcı'nın da raporuyla bu oyunculara teklifler gelmesi durumunda yönetim bütün kapıları açacak. Bu operasyonla yeni transferlere de kaynak sağlanmış olacak.

YASİN PAZARLIĞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transferini istediği Yasin Öztekin için siyah-beyazlı kulüp ile Göztepe arasında görüşmeler başladı.

Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Yasin ile anlaşan Beşiktaş cephesi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e de teklifini iletti. 32 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakan Sepil'in ise Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü. İzmir ekibinin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de geçen sezon 26 maçta 8 gol atmayı başardı.

(Sabah)