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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 08:00
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  • 20 Mart 2020 Cuma 08:17

4 milyar euro kayıp

4 milyar euro kayıp

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. KPMG Football Benchmark ekibi, beş büyük ligin (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa) koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı

AKŞAM

Maç Günü, yayın ve ticari gelirden mâhkum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor. En büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. İngiltere’de 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında olması bekleniyor.

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