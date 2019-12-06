4 eksikle 3 puan avı! Fenerbahçe-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler
F.BAHÇE Hasan Ali, Mevlüt ve Moses’in sakatlığında son haftaların formda ekibi G.Birliği’ne karşı 3 puan mücadelesi verecek.
AKŞAM
Kanarya’da cezalı olan Dirar da forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertli ekip, son dönemde yaşadığı puan kayıplarını da kendi taraftarı önünde alacağı 3 puanla aşmak istiyor. Konuk G.Birliği’nde ise sakatlığı devam eden kaptan Erdem ve Ahmet Oğuz dışında eksik yok.
MUHTEMEL 11’LER:
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Tolga, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu