4 eksikle 3 puan arayacak! Btcturk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe, milli aradan önce Kasımpaşa’yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8’ini deplasmanda yaşayan Sarı-Lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve bu sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Yeni Malatya ise 12. haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Ancak Sergen Yalçın bugün cezalı. Sakatlığı devam eden Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. 11 haftanın tamamında ilk 11’de oynayan Muriqi de Malatya’da olmayacak. Cezalı Isla’nın yanı sıra son olarak Mevlüt Erdinç’in sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Moses’in forvet oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Fabien, Sakıb, Mustafa, Hadebe, Chebake, Donald, Acquah, Bifouma, Gökhan, Guilherme, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga, Emre, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Moses