Beşiktaş Malmö maçı şifreli mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak 4 Ekim Beşiktaş UEFA maçı canlı izle,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında bugün İsveç'in Malmö ekibiyle karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Malmö'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 110. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak. Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER:

MALMÖ: Dahlin, Safari, Bengtsson (Brorsson), Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Christiansen, Rosenberg, Antonssonn

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan G.,Pepe, Vida(Roco), Caner, Medel, Tolgay, Quaresma, Ljajic, Babel, Love

Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş'ın 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Malmö - Beşiktaş karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor..

Beşiktaş'a Makedon hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

MALMÖ'DE BÜYÜK EKSİK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'de Carlos Strandberg sakatlandı. 22 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamaya göre, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve toparlanma sürecinin de dahil edilmesiyle birlikte Beşiktaş maçını kaçırabileceği duyuruldu.

İsveç Allvenskan Ligi'nde geride kalan 20 haftada 37 puanla 4. sırada yer alan Malmö'de Strandberg'in sakatlığı sonrasında elde sadece iki forvet Antonsson ile 35 yaşındaki Marcus Rosenberg kaldı. Beşiktaş maçında Rosenberg'in forma giyeceği bekleniyor. Carlos Strandberg bu sezon İsveç Allsvenskan Ligi'nde 15 maçta 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ise Malmö formasıyla 5 maçta 3 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 4 Ekim 2018'de oynanacak.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı fazla

Siyah-beyazlılar, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 110. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İsveç ekipleriyle 9. maç

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Norveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

Beşiktaş, rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'tan Olivier Giroud bombası! Görüşmeler başladı

Olivier Giroud ve Beşitkaş iddiası! Alvaro Negredo'yu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a satmalarının ardından forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hedefini İngiltere olarak belirledi. Kara Kartal'ın, Premier Lig devi Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Ada ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle şimdiden temas kuran yönetimin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sezon sonu için Ocak ayında başka bir kulüple anlaşma hakkına sahip olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, tecrübeli ismi düşük bir bonservis bedeliyle ara transferde kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.