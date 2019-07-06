4 başı mamur Vedat zirvesi

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

RİZESPOR Yönetimi’nin, Fenerbahçe’ye satmak istediği Vedat Muriç’in, “Ben Galatasaray’la anlaştım. Orada oynamak istiyorum” demesi, bazı soruları da gündeme getirdi. Vedat Muriç’in, Galatasaray’la yaptığı görüşmenin suç teşkil edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı. Öyle ya sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki bir futbolcunun kulübünden izin almadan, başka bir kulüple transfer görüşmesi yapması yönetmeliklere aykırı. Kurallar, böyle bir durumda Vedat’ın yapacağı gizli görüşmede hem oyuncunun hem de o kulübün ceza almasını öngörüyor. Biz de çok tartışılan bu konunun açıklığa kavuşmasını istedik ve Vedat Muriç, G.Saray görüşmesinin perde arkasını araştırdık.

DEVRE ARASI GÖRÜŞME HAKKI VAR

Galatasaray cephesinden gelen bilgiler, bu görüşmenin tamamen iki kulübün rızası ve bilgisi dahilinde yapıldığı şeklinde. Görüşmede Vedat Muriç ve menajeri Haluk Canatar’ın yanı sıra Galatasaray ve Rizespor’dan yöneticilerin bulunduğu da teyit edildi. Bu durum Vedat’la görüşme yapan Galatasaray’ın tamamen kurallara uygun davrandığını ortaya koyuyor. O yüzden bir ceza söz konusu değil. Kurallara göre Vedat’ın, Rizespor’da kalması durumunda ise bu sezonun ilk yarısından itibaren, yani devre arasında Galatasaray’la görüşme hakkı doğuyor.

SON TEKLiF 4 MiLYON VE % 20 PAY

Peki Vedat ve temsilcisinin yanı sıra G.Saray ve Rizesporlu yöneticilerin bulunduğu bu görüşmede neler konuşuldu? G.Saray o görüşmede 3 milyon 750 bin euro artı satıştan yüzde 15 pay önerirken, Vedat Muriç’le de her konuda anlaştı. Ancak daha sonra F.Bahçe ile yapılan görüşmelerde Rize daha iyi bir teklif gelince, transferi askıya aldı. G.Saray cephesinden gelen son bilgiler ise Sarı-Kırmızılı kulübün 3 milyon 750 bin euroluk teklifi, 4 milyon euroya revize edeceği, satıştan önerdiği yüzde 15’lik payı da yüzde 20’ye çıkaracağı şeklinde. Görünen o ki bu pazarlıklar kapalı kapılar ardında devam edecek.