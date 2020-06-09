  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Max Kruse'nin sakatlığı 3 aydır geçmedi!
  • 09 Haziran 2020 Salı 14:00
  • |
  • Son Güncelleme:

4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Max Kruse'nin sakatlığı 3 aydır geçmedi!

4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Max Kruse'nin sakatlığı 3 aydır geçmedi!

Paylaş

7 Mart tarihinde oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nın sakatlığı 3 aylık süreye rağmen geçmek bilmedi! Alman futbolcunun sakatlığının nüksetmemesine rağmen hala takımdan ayrı olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilen ve bu hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ise bir isim dikkat çekiyor. Süper Lig'de üst üste alınan kötü skorların ardından şampiyonluk şansını zora sokan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren sarı-lacivertli ekipte Max Kruse'nin sakatlığı hala sürüyor.

7 Mart'ta oynanan Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan Kruse, yaklaşık 4-6 hafta sonra iyileşeceğini ve takıma geri döneceğini açıklamıştı ancak aradan 3 aylık bir süreç geçmesine rağmen Alman futbolcunun sakatlığı geçmek bilmedi.

SAKATLIĞI TEKRAR NÜKSETMEDİ

Kruse'nin sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildiği belirtilmişti.

Pandemi sebebiyle tesislere gidemediği için tedavide aksamasalar olsa da deneyimli ismin an itibariyle takımda yer alması gerekiyordu. 32 yaşındaki oyuncunun sakatlığının tekrar nüksetme durumu da yaşanmadı.

Takımın en yaratıcı isimlerinden olan ve Muriqi'yle iyi bir uyum yakalayan Max Kruse'nin yokluğu kalan haftalarda bir hayli hissedilecek ve hücum gücünü etkileyecek.

(Skorer)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Uğurcan Çakır: Transfer teklifleri motivasyonumu artırıyor

title

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

title

Beşiktaş, N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı

Fenerbahçe kalan 8 haftada görev yapacak teknik direktörün Tahir Karapınar olduğunu açıkladı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan
Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan

Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan

7 Mart tarihinde oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nın sakatlığı 3 aylık süreye rağmen geçmek bilmedi! Alman futbolcunun sakatlığının nüksetmemesine rağmen hala takımdan ayrı olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Üç büyüklerden karton derbisi!
Üç büyüklerden karton derbisi!

Üç büyüklerden karton derbisi!

Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama
Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama

Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama

Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.