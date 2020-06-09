4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Max Kruse'nin sakatlığı 3 aydır geçmedi!

7 Mart tarihinde oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nın sakatlığı 3 aylık süreye rağmen geçmek bilmedi! Alman futbolcunun sakatlığının nüksetmemesine rağmen hala takımdan ayrı olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilen ve bu hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ise bir isim dikkat çekiyor. Süper Lig'de üst üste alınan kötü skorların ardından şampiyonluk şansını zora sokan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren sarı-lacivertli ekipte Max Kruse'nin sakatlığı hala sürüyor.



7 Mart'ta oynanan Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan Kruse, yaklaşık 4-6 hafta sonra iyileşeceğini ve takıma geri döneceğini açıklamıştı ancak aradan 3 aylık bir süreç geçmesine rağmen Alman futbolcunun sakatlığı geçmek bilmedi.

SAKATLIĞI TEKRAR NÜKSETMEDİ

Kruse'nin sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildiği belirtilmişti.

Pandemi sebebiyle tesislere gidemediği için tedavide aksamasalar olsa da deneyimli ismin an itibariyle takımda yer alması gerekiyordu. 32 yaşındaki oyuncunun sakatlığının tekrar nüksetme durumu da yaşanmadı.

Takımın en yaratıcı isimlerinden olan ve Muriqi'yle iyi bir uyum yakalayan Max Kruse'nin yokluğu kalan haftalarda bir hayli hissedilecek ve hücum gücünü etkileyecek.

(Skorer)