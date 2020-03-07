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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 11:39
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 11:47

37 yaşındaki Atiba, performansıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor

37 yaşındaki Atiba, performansıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor

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Atiba Hutchinson, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Kanadalı orta saha oyuncusu, dün akşam da takımını sırtlayan isim oldu.

Daha henüz maçın başında takımına kazandırdığı penaltıyla, maçın kilidinin açılmasını sağlayan Atiba, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu seviyede oynamaya devam ettiğim için müteşekkirim, Beşiktaş'a teşekkürler. Ben elimden geldiğince çalışıyorum. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ama işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu bir kişiyle yapılan bir iş değil, ne yapıyorsak, birlikte yapıyoruz. Resmin tamamını görüp, devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"DAHA FAZLA ATMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI"

Daha fazla gol atmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Atiba, "Çok önemli bir maçtı. Alanyaspor gibi zor bir deplasman maçını kazandıktan sonra burada kazanmamak üzücü olurdu. İyi başladık, erken bir gol bulduk, sonra daha fazla gol atmaya çalıştık ama başaramadık. Üstüne koya koya devam ediyoruz, bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atiba'nın Ankaragücü maçında öne çıkan istatistikleri:

Topa dokunuş: 87

İsabetli pas: %95

Kazanılan penaltı: 1

İkili mücadele: 10/10

Top çalma: 4

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