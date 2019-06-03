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03 Haziran 2019 Pazartesi 10:25 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:25

37 maçta 25 gol atan forvet Fenerbahçe'ye

37 maçta 25 gol atan forvet Fenerbahçe'ye

En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor.

Alman santrafor Max Kruse’ye yıllık 1.9 milyon euro teklif edip 2+1 senelik de mukavele yapmayı öneren Sarı-Lacivertliler, bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık rotasını bonservisi Chelsea’de olan, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Tammy Abraham’a çevirdi.

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Abraham kanatlarda da oynayabiliyor. Boyunun 1.90 m. olması nedeniyle üstün hava hakimiyetine sahip olan bu golcü geçen sezon Aston Villa formasıyla Championship’te 37 maçta 25 gol atıp 3 de asist yaptı. Fenerbahçe, Victor Moses transferi nedeniyle yakın ilişki içinde olduğu Chelsea’ye, Tammy Abraham’ı kiralamak istediği iletti. Görüşmelerin sürdüğü, bu oyuncu için son kararı Sarri’nin yerine gelecek gelecek teknik adamın vereceği öğrenildi.

(Star)

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