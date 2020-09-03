36 yaşındaki Vedad Ibisevic, Schalke 04'e imza attı

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen Vedad Ibisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.
RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Manchester City'den ayrılan ve şu anda boşta olan 23 yaşındaki orta saha Aleix Garcia için harekete geçti. Oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun menajerine ilk teklifini iletti.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Senegalli golcü Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiralamıştı ancak İç Anadolu temsilcisi anlaşmayı iptal etti. 18 yaşındaki forvet bu gelişme üzerine İstanbul'a geri dönüyor.
A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. grup maçında bugün Macaristan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizde mesai başladı. Türkiye, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 puanı almaya çalışacak. Grubun diğer sınavında Rusya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.