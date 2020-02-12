35 şut 3 gol

AKŞAM
Süper Lig’de şu ana kadar 35 şut çeken Rodrigues, sadece 3’ünü ağlarla buluşturdu. Sarı-Lacivertli teknik heyet, bu istatistiklerin ardından 29 yaşındaki Rodrigues’ten daha dikkatli ve üretken olması isteyecek.
TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.
TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.
Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.
ANTALYASPOR’UN sol beki Fyodor Kudryashov’un menajeri Ajan Alexander Shekhovtsov oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
FENERBAHÇE’DE beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues…
ÇİN’DE üretim yapan birçok spor markası pek çok mağazasını kapatırken, üretimde de ciddi daralmalara gidiyor.