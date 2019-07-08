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3.5 milyon euro nakit, 2.5 milyon euro sponsor!

3.5 milyon euro nakit, 2.5 milyon euro sponsor!

Muriç için Rize’ye 3.5 milyon euro bonservis, 2.5 milyon euro da sponsor garantisi verildi! 2 oyuncu bonservisiyle, 2 oyuncu da kiralık gönderildi.

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FENERBAHÇE’NİN Vedat Muriç için Rize ile yaptığı anlaşmanın perde arkası ortaya çıktı. İlk olarak oyuncunun 6 milyon euro bonservis ve karşılığında 3 futbolcu verildiği iddiası ortaya atılmıştı. Son olarak da 3.5 milyon euro ve yine 3 futbolcunun kiralık verildiği konuşuluyordu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise 5.5 milyon euroya yakın bir bedel alacaklarını söyledi. Bu bildirilmeyen, net kısımda olmayan 2.5 milyon euroluk bölüm ise Fenerbahçe’nin sponsor bulma sözüyle karşılanmış oluyor.

İSMAİL KARTAL’IN SEÇİMLERİ...

Fenerbahçe, bu 5.5 milyon euronun dışında, kadrosundan da 4 futbolcuyu Rizespor’a verecek. 2 futbolcu bonservisiyle Rize’ye katılacak, diğer 2 oyuncu da kiralık olarak geçecek. Bu isimlerdeki belirleyici kişi ise İsmail Kartal oldu. Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzun yıllar Fenerbahçe’de görev aldığı için 4 ismin seçiminde başrolü oynadı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal da bu sebeple İsmail Hoca’nın söz sahibi olmasını istedi.

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