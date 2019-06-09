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09 Haziran 2019 Pazar 10:03 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:03

35 maçta 9 gol 3 asist! Fenerbahçe Rumen golcünün peşine düştü

35 maçta 9 gol 3 asist! Fenerbahçe Rumen golcünün peşine düştü

Fenerbahçe, Palermo'nun Rumen forveti George Puscas'ı gündemine aldı. Yaşadığı finansal problemlerden dolayı Serie C'ye düşürülen takımından ayrılmak isteyen 23 yaşındaki genç futbolcunun bonservisinin 3.3 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin Palermo ve Rumen Milli Takımı'nın forveti George Puscas'ı uzun süredir takip ettirdiği, son olarak önceki gece oynanan Norveç-Romanya (2-2) maçında futbolcunun izlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon başında 3.3 milyon Euro bonservisle Inter'den Palermo'ya gelen George Puscas'ın, yaşadığı finansal problemlerden dolaylı Serie C'ye düşürülen takımından ayrılmak istediği ve aynı bedelle sarı-lacivertlilere katılabileceği öğrenildi.

(Sabah)

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