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  3. 34 numara kim olacak?

34 numara kim olacak?

34 numara kim olacak"

BEŞİKTAŞ bugün 34’üncü başkanını seçiyor.

AKŞAM

İstanbul plakasına denk gelen bu çok özel numaralı koltuğa kimin oturacağı merak konusu. Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı’nın listeleri Beşiktaş’a hizmet için yarışacak. Saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak seçimde 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı var. Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

NEZAKET ZiYARETi

SEÇİME 24 saat kala, Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı biraraya geldi. Ahmet Nur Çebi Serdal Adalı’yı Etiler’deki seçim bürosunda ziyaret etti. Sonra da Adalı, Çebi’ye ziyarette bulundu.

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