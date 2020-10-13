30 milyon TL havuzda battı

47 maçta 113 puan kaybı yaşayan 4 Büyükler, naklen yayın havuzundan 29 milyon 700 bin TL batırdı

55 yıllık Süper Lig tarihi böylesi bir çekişmeye sahne olmadı. Yaşanan puan kayıpları en çok 'Dört Büyük' diye adlandırdığımız Bursa dışında şampiyonluk görmüş G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u etkiledi . Geride kalan 20 haftada 'Dört Büyükler' puan saçtı, havuzda yaklaşık 30 milyon TL batırdı.

KAZANAN 900 BİN TL ALIYOR

HER galibiyete 900 bin, beraberliğe 450 bin TL'nin verildiği prim sisteminde, 47 maçta 113 puan kaybı yaşayan 'Dört Büyükler' toplam 29 milyon 700 bin TL'lik gelirden oldular. Buna rağmen 33 galibiyet, 28 beraberliğe karşılık olarak yayın havuzundan gelen 42 milyon 300 bin TL'yi kasalarına koydular.

ASLAN PAYI

HAVUZ gelirleride aslan payı, simgesi de 'Aslan' olan lider G.Saray'a gitti. Sarı-Kırmızılılar, 12 milyon 150 bin TL kazanç elde etti. Beşiktaş 10 milyon 800 bin, F.Bahçe 10 milyon 350 bin TL hak etti. Ligde 9. sırada yer alan Trabzonspor ise 9 milyon TL kazançla çok gerilerde kaldı.

Lig TV'den GS'ye

DİGİTURK Genel Müdür Yardımcısı Kerem Ertan'ın ardından Lig TV ailesinden bir isim daha G.Saray'a transfer oldu. Lig TV yorumcusu, Misli.com'un Yazı İşleri Müdürü Emre Utkucan, Terim'e bağlı olarak Ulusal ve Uluslararası Liglerin takibini sağlamak, oyuncu ve maç izleme organizasyon planlarını yapmak üzere G.Saray Sportif A.Ş'de göreve başladı.

Kazanç: 10.800 milyon TL Kayıp: 7.200 milyon TL

SEZON sonunda Süper Ligi ilk altı sırada bitiren takımlara dağıtılan toplam 56 milyon TL'lik başarı primi 36 milyon TL'yle sınırlı tutulacak. Geri kalan yaklaşık 20 milyon TL 18 kulübe eşit şekilde dağıtılacak.