3 yabancı hariç ihtar çekmeyen yok

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Quaresma’yı neden gönderdiğini anlatırken oyuncunun bir çok kez kulübe ihtar çekmesini de gerekçe göstermişti. Orman’ın bu açıklamalarının ardından duhuliye.com’un yaptığı araştırma haberde şu detaylara yer verildi: Geçtiğimiz sene kadroda bulunan yabancılardan sadece, Atiba, Adem Ljajic ve Vida’nın kulübe ihtar çekmediği, diğer yabancı oyuncuların hepsinin ihtar çektiği bilgisine ulaşıldı. Yabancı futbolcuların içinde en fazla ihtar çeken oyuncuların başında takımdan ayrılan Babel ve Lens geliyor. Bunun yanında yerli oyunculardan sadece takımdan ayrılan Tolgay Arslan’ın ihtar çektiği diğer yerli oyuncuların hiçbirisinin alacaklarına karşı ihtar çekmediği öğrenildi. Beşiktaşlı oyuncular bu sezon da alacaklarını tahsil edemedikleri için noter kanalıyla ihtarlara devam etti.