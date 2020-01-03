3 Temmuz usulen bozuldu

AKŞAM

F.BAHÇE eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında şikeyle suçlandığı davada verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından usulen bozuldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015’te aralarında Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanığın “Şike” ve “Örgüt” suçlarından beraatine karar vermişti. İlk şike davasında, yakalaması devam eden bazı isimlerin dosyalarının yeniden yargılamaya dahil edilerek karar verilmesi, bozma gerekçesi yapıldı. Yıldırım, “Karar usulen bozuldu, esasen değil. Yargılama süreci bu şekilde uzar” dedi. İddialara göre; bu bir usul eksikliğinin giderilmesi yargılaması olduğundan beraat kararlarının değişmesi beklenmiyor. Yıldırım ve başından beri yargılananlara “Örgüt” ve “Şike” suçlaması yöneltilmeyecek. Diğerleri için ayrı karar verilecek. Ama süreç 2 yıl daha uzarsa, zaman aşımı sebebiyle F.Bahçe’nin tüm tazminat haklarını kaybedebileceği konuşuluyor. Kulüp ise resmi siteden Yıldırım’ın beraat kararının değişmeyeceğini, usulen bozulmayı ise beklediklerini açıkladı.