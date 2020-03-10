‘3 tane hakem yetiştiremedik'

Ahmet Ağaoğlu, Halis Özkahya ve MHK'yı sert bir dille eleştirdi: “MHK, ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Bu ülke İHA'ları, SİHA'ları yapacak beyinleri yetiştirdi. Dünya şampiyonu Fransa'yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık.”

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçında kaybedilen iki puanın ardından hem hakem Halis Özkahya’yı hem de MHK’yi topa tuttu. Ağaoğlu, “Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Camianın içindeki insanlarsınız. Bu ülke İHA’ları, SİHA’ları yapacak beyinleri yetiştirdi. Dünya şampiyonu Fransa’yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık” dedi.

ÖZKAHYA İYİ BİR HAKEM DEĞİL

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Suratına tükürülen bir hakem, hakemliği bitmek durumdayken 8 sene önce, hala hakemlik yapıyorsa... Bu yıllardır böyle. Geldiğimiz noktada bakıyoruz, 2 genç ya var, ya yok. Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net. İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var? Tüm hatalara rağmen devam ediyorsanız, demek ki birileri sizi kolluyor. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi? Bu hakemin yetersizliğini, eğitimsizliğini, kararsızlığını gösterir.

İNGİLTERE’DE ADAMI YATIRIRLAR

VAR konusunda hala eksikler var, tam oturtamadık. İngiltere bizden 1 sene sonra başladı, nasıl oturttu? İngiltere’de şu hatayı yapmıyorlar, üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz, eğitimlere rağmen hataların ardı arkası gelmeyen hakemleri ellerinde tutmuyorlar. İngiltere’de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı. Arkadan gelenlere yol açmak durumundalar. Sırça köşkte oturalım, 3-5 hakem arasında dönsün, hakemlerimiz eğitimsiz, bazıları formsuz. Kısa ve öz olarak bize anlatılan bu.”