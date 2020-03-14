3 Nisan'a kadar yok

AKŞAM
DÜNYADA gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası birçok lig ertelendi. Buna son olarak İngiltere de dahil oldu. İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Premier Lig, Championship ve FA Cup’ın 3 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı. İngiltere Premier Lig CEO’su Richard Masters konu ile ilgili, “Arteta, Odoi ve koronavirüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz” dedi. Bu açıklama sonrasında Everton ve Bournemouth’ta da koronavirüs patlak verdi. İki takım da karantina altına alındı.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.
FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.