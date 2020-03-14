3 Nisan'a kadar yok

Koronavirüs nedeniyle Premier Lig de 3 Nisan'a kadar ertelendi. Championship ve FA Cup organizasyonlarına da ara verildi.

AKŞAM

DÜNYADA gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası birçok lig ertelendi. Buna son olarak İngiltere de dahil oldu. İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Premier Lig, Championship ve FA Cup’ın 3 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı. İngiltere Premier Lig CEO’su Richard Masters konu ile ilgili, “Arteta, Odoi ve koronavirüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz” dedi. Bu açıklama sonrasında Everton ve Bournemouth’ta da koronavirüs patlak verdi. İki takım da karantina altına alındı.